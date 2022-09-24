"إدارة المرور" تضبط 6 آلاف مخالفة زجان ملون بدون تصريح وملصقات

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

وجه رجال المرور، حملات مكبرة استهدفت كافة المخالفات ونجحت الإدارة في رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وضبط رجال المرور 994) مخالفة أجهزة صوتية ، فضلا عن ضبط عدد (1231) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3196) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (3077) مخالفة ملصقات وضبط عدد (36) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (118) أجهزة صوتية، ضبط عدد (300) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (473) ملصقات مخالفة.