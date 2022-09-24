اليوم السابع
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إحالة 3 متهمين بحيازة مخدر الآيس فى مدينة نصر للجنايات

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:00 م
إحالة 3 متهمين بحيازة مخدر الآيس فى مدينة نصر للجنايات كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة  3 أشخاص لمحكمة الجنايات ، لمحاكمتهم بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام، ووجهت لهم النيابة  تهمة الاتجار فى المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى –سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مديرية امن القاهرة

مدينة نصر

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مديرية أمن القاهرة



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