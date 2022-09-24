إحالة 3 متهمين بحيازة مخدر الآيس فى مدينة نصر للجنايات

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات ، لمحاكمتهم بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام، ووجهت لهم النيابة تهمة الاتجار فى المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى –سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.