إجراء عملية زراعة قرنية لسيدة فى الخمسين من عمرها لأول مرة بمستشفى رمد منوف

المنوفية - محمد فتحى

تمكن الفريق الطبي بمستشفى رمد منوف من إجراء عملية زراعة قرنية لسيدة في الخمسين من عمرها تعاني من عتامة كثيفة بالقرنية بالعين اليُسرى، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفى رمد منوف، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات بجميع المستشفيات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة ونتاجاً للجهود المبذولة والدؤوبة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات.

وذلك تحت رعاية الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلى المديرية، والدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، وتحت إشراف الدكتور علاء الدين شحاته مدير مستشفى رمد منوف.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح بقيادة الدكتور إبراهيم البديوي استشاري الرمد ومدير مستشفى رمد شبين الكوم، وبمعاونة الدكتور إبراهيم الهمدان، والدكتور مصطفى كمال وبمشاركة هيئة التمريض بالمستشفى، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وكيل صحة المنوفية بالقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة تخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات بجميع منافذ تقديم الخدمة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

جدير بالذكر أن السعة الاستيعابية لمستشفى رمد منوف 20 سريرا بالأقسام الداخلي بالإضافة إلى عدد 2 غرفة عمليات كبرى و متوسطة ، حيث يتم إجراء عمليات كبرى كعمليات إزالة المياه البيضاء عن طريق جهاز فالكو بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء بالأسلوب الجراحي، كذلك عمليات حقن ارتشاحات شبكية العين بمادة ليوسنتس، ويتم إجراء عمليات متوسطة كالعمليات التجميلية للعين مثل عمليات الكيس الدهني والأورام الحميدة والخبيثة بالجفون فضلاً عن خدمات تقارير الإعاقة البصرية.