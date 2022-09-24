أيقظت شقيقها من النوم فطاردها.. سقوط طفلة من الطابق الرابع فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقة أسرتها بالطابق الرابع فى مدينة 6 أكتوبر، أثناء ملاحقة شقيقها لها لتسببها في إيقاظه من النوم، وألقى رجال المباحث القبض على شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقتها بالطابق الرابع، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الطفلة تسببت في إيقاظ شقيقها من النوم خلال لهوها، مما دفعه لملاحقتها بالشقة، وخلال هروبها منه سقطت من النافذة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

تحفظ رجال المباحث على شقيق الطفلة، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.