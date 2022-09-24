أوكرانيا: جيشنا يواصل تقدمه في الشرق على حساب القوات الروسية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، استعادة بلدة ياسكيفكا من القوات الروسية في مدينة دونيتسك شرقي البلاد.



وذكرت قناة (فرانس 24)، أن استمرار القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد شرقي البلاد سيتيح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلو مترات مربعة في منطقة خاركيف المجاور.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن الدعاية الروسية تفقد الزخم في جميع أنحاء العالم خاصة خلال الفترة الأخيرة بنحو يستوجب على أوكرانيا العمل على تأمين منصات إعلامية قوية.

وأضاف زيلينسكي، في آخر خطاب له بالفيديو ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية صباح اليوم السبت:" بسبب صدق أوكرانيا والرغبة البناءة لدولتنا في مساعدة الآخرين، أضحى لدينا نتيجة فريدة مفادها أن الدعاية الروسية تفقد نفوذها حتى في العالم حيث لا يزال يتعين علينا تأمين موقع إعلامي قوي، لا سيما في البلدان الواقعة بجنوب الكرة الأرضية، مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا".

وأكد الرئيس الأوكراني قائلًا:" إن رد الفعل على خطابي الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان إيجابيًا حقًا. حيث أرادت بلدان مختلفة بنفس القدر سماع تفاصيل محددة حول كيفية استعادة السلام وإنهاء هذه الحرب. وقدمت أوكرانيا رؤيتها بشكل أكثر منطقية وعدالة وواقعية".

وتابع: في الوقت نفسه، قدمت روسيا "أعذارًا واهية وشكاوى ودعاية كاذبة مستمرة سئمها العالم منذ فترة طويلة".

في السياق ذاته، أعلنت القيادة العملياتية الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم عن شن غارة جوية جديدة على جسر كاخوفكا في المنطقة المحتلة بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديًا روسيًا ونحو 20 وحدة من المعدات العسكرية وإسقاط طائرة حربية وطائرة هليكوبتر.

وقالت القيادة في بيان لها:" نفذ سلاح الجو الأوكراني 20 غارة وتم تدمير مروحية معادية من طراز مي-8 في ناحية مدينة ميكولايف، فيما أسقط الدفاع الجوي طائرة روسية هجومية من طراز سوخوي-25 في مدينة بريسلاف بمنطقة خيرسون".

وأضافت:" أن وحدات الصواريخ والمدفعية نفذت 290 مهمة إطلاق نار، بما في ذلك ضرب معبر عائم في نوفا كاخوفكا ومجموعتين من الأسلحة والمعدات في منطقة بيريسلاف وثلاث مجموعات في مقاطعتي كاخوفكا وخيرسون ونظام حرب إلكتروني في منطقة كروتي يار ونظام تور لمكافحة منظومة صواريخ الطائرات في منطقة باشتانكا بمنطقة ميكولايف وقافلة أسلحة ومعدات روسية أخرى في كاخوفكا".

وتابع البيان: أنه من بين الخسائر الأخرى التي تم الحاقها بالقوات الروسية خلال اليوم الماضي 51 جندياً ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز Msta-B ودبابة قتالية رئيسية ونحو 16 عربة مصفحة أخرى.