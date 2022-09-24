اليوم السابع
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أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:52 م
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا
كتب زكى القاضي

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وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا، وذلك فى إطار دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة .

يهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومى من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات ، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا وتبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة ، واستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية فى لقاءات مفتوحة مع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا.

وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتخريج  كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها .

من جانبه عبر رئيس جامعة طنطا عن سعادته البالغة بما لمسه من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة طنطا .

يأتى ذلك تأكيداً على دور القوات المسلحة الفاعل فى التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمى .

 

 

 


اكاديميه ناصر

اكاديميه ناصر العسكريه

جامعة طنطا

القوات المسلحة



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