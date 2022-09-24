اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 01:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسيوط ضمن خطة تنمية الصعيد.. تفاصيل إنشاء 400 قرية فى الظهير الصحراوى

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 ص
أسيوط ضمن خطة تنمية الصعيد.. تفاصيل إنشاء 400 قرية فى الظهير الصحراوى مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، على تلبية اهتمام القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصعيد وتنميته وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد، وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2% منها.
 
ويستفيد إقليم وسط الصعيد بقيمة 8.2 مليار جنيه بنسبة 17.1% من قيمة الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد كلها، وتستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بنسبة 64% بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، وتليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 36%.
 
ويخص محافظة أسيوط نحو 5.3 مليار جنيه موزعة على عدد من القطاعات، لتتمثل في: 
 
-استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والتشغيل الجزئي لكليات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وإنشاء منظومة الحريق.
 
-استكمال الأعمال اللازمة لتقفيل جراجات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس بجامعة أسيوط.
 
-ربط الطريق الصحراوي الغربي القاهرة/ أسيوط بالطريق الزراعي، والطريق الشرقي وطريق أسيوط/ البحر الأحمر، ودعم المناطق الصناعية.
 
-إيجاد مساحات لتسهيل الوصول لدير السيدة العذراء والذي يعتبر مزارا سياحيا مهما بالمحافظة.
 
-استكمال إنشاء كباري ومحاور على النيل، ومشروعات شبكة الطرق القومية.
 
-إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي، البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.
 

الحكومه

خطة التنمية

الاسكان الاجتماعي

طرق

اسيوط

البرلمان



الموضوعات المتعلقة

خطة التنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح والفول

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 ص

النواب لـ"الحكومة": استمروا فى خطة الإصلاح الاقتصادى.. 11 توصية لـ"تضامن النواب" بشأن خطة التنمية الاقتصادية لعام 22/23.. تؤكد على زيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:00 ص

الرئيس السيسى يوقع قانونا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى "2022-2023"

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:15 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22/23

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة