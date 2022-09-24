أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم السبت كالتالى:-

‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

‎‏‎‏‎- البطاطس بـ7.75 جنيه.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ2.75 جنيه.

‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5.

‎‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.