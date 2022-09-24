اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 12:04 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية صورة ارشيفية ، خضراوات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة  أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم السبت كالتالى:-

 

- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

- البطاطس بـ7.75 جنيه.

- البصل الأبيض بـ2.75 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

- الكوسة بـ 12.5 جنيه.

- الجزر بـ 10.5.

- الخيار بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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