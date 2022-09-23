13 صورة لعريس الجنة بالمنوفية تداولها أصدقاؤه في رسائل العزاء على السوشيال ميديا

رصد "اليوم السابع" عددا من الصور التى تم تداولها من أصدقاء وأقارب الشاب الذى توفى قبل زفافه بيومين من قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في رسائل العزاء على السوشيال ميديا.

وجاء ذلك على خلفية قصة قلما نشاهدها عبر شاشات التلفزيون أو على شاشات السينما لمصرع شاب قبل زفافه على عروسته بيومين، فبعد انتهائه من عقد قرانه، كان للقدر كلمة أخرى فبدل من أن يزف إلى عروسه تم زفافه إلى القبر، وبدلا من أن يرتدى بدلة الفرح ارتدى الكفن الأبيض، فى قصة مأساوية شهدتها قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.