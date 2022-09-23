13 صورة لعريس الجنة بالمنوفية تداولها أصدقاؤه في رسائل العزاء على السوشيال ميديا

رصد "اليوم السابع" عددا من الصور التى تم تداولها من أصدقاء وأقارب الشاب الذى توفى قبل زفافه بيومين من قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في رسائل العزاء على السوشيال ميديا.
وجاء ذلك على خلفية قصة قلما نشاهدها عبر شاشات التلفزيون أو على شاشات السينما لمصرع شاب قبل زفافه على عروسته بيومين، فبعد انتهائه من عقد قرانه، كان للقدر كلمة أخرى فبدل من أن يزف إلى عروسه تم زفافه إلى القبر، وبدلا من أن يرتدى بدلة الفرح ارتدى الكفن الأبيض، فى قصة مأساوية شهدتها قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
لم تمض ساعات طويلة، حتى تتفاجأ البلد بالصدمة، وخبر وفاة الشاب حمادة سعيد أثناء توزيعه بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافه والذي كان مقررا إقامته غدا السبت، وسط حالة من الذهول بين الجميع، وكأنهم جميعا يحلمون.
وقال أحد أصدقاء المتوفى، أنه كان يعمل مدربا للسباحة بالسادات، وكان بحمد الله من كتب عقد الزواج الأربعاء الماضى، وكان من المقرر أن يتم إقامة حفل الزفاف السبت، ولكنهم فوجئوا بخبر الوفاة فى حادث على الطريق الإقليمى أثناء قيامه بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه.
وعبر جميع أهالى القرية عن حزنهم الشديد لما حدث من وفاة الشاب، الذى لم يعرف عنه إلا الخير وحب الجميع، وأنه كان فى طريقه لدعوة الأقارب والأهل والأصدقاء لحضور حفل زفافه.
الشاب المتوفى (1)
الشاب المتوفى (2)
الشاب حمادة سعيد (1)
الشاب حمادة سعيد (2)
الشاب مع اصدقائه (1)
الشاب مع اصدقائه (2)
الشاب مع اصدقائه (3)
الشاب مع اصدقائه (4)
الشاب مع اصدقائه (5)
حمادة سعيد الشاب المتوفى
حمادة سعيد
خلال كتب الكتاب (1)
خلال كتب الكتاب (2)
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