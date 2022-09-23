وكيل وزارة صحة بورسعيد يتفقد مصنع أغذية المدارس للتأكد من سلامتها

بورسعيد محمد فرج

تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، مصنع الأغذية تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد ويرافقه كل من د. محمد جودة، مساعد مدير الطب الوقائى، وأ حمد ناصف مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للتأكد من مدى سلامتها حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وقال "أبوهاشم"، إن جولته التفقدية جاءت للتأكد من الإجراءات الصحية التى تتبع داخل المصنع والوقوف على جاهزيه العمل اليومى تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد وذلك لضمان العمل بطريقة آمنة حفاظاً على سلامة الطلاب.