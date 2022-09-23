وكيل صحة دمياط يعلن فحص 4200 مواطن ضمن قوافل تأمين شواطئ رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن نتائج حملات تأمين شواطئ رأس البر خلال الفترة الماضية.



وأكد وكيل صحة دمياط، أن القوافل خلال الفترة الماضية تمكنت من تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 4200 مواطن، لافتا إلي فحص أكثر من 2000 مواطن آخر ضمن التخصصات المختلفة وتحويل عدد منهم لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات الحكومية.



كما أكد الدكتور محمد العباسي مدير إدارة القوافل الطبية بدمياط، أن قوافل تأمين الشواطئ أجرت العديد من الفحوصات لأمراض الضغط والسكر، لافتا إلى صرف كافة الأدوية بالمجان.



وأضاف أيضا أن قوافل مبادرة "حياة كريمة" تعد خطوة هامة لتوصيل الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا، مشددا أن هناك خطة لتلك القوافل أعلنتها المديرية لضمان تغطية المناطق الأكثر احتياجا وكذلك المناطق النائية.





الأدوية



فحص المواطنين بقوافل دمياط



قوافل تأمين الشواطئ بدمياط



قوافل تأمين الشواطئ برأس البر



