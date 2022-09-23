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وفاة شاب وإصابة 4 آخرين فى انقلاب دراجة بخارية خلال زفة عروس في الشرقية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:51 م
وفاة شاب وإصابة 4 آخرين فى انقلاب دراجة بخارية خلال زفة عروس في الشرقية أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت محافظة الشرقية، حادثا أليما مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة بخارية تقل معازيم في زفة عروس بديرب نجم.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد أحمد صالح 18 سنة والمقيم بالميساة التابعة لمركز ديرب نجم، وإصابة 4 آخرين، إثر تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، وذلك ناحية طريق قرية برمكيم، حيث كانوا متوجهين ضمن موكب زفاف لإحضار عروس من الكوافير .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزى، واحتحز كل من مصطفي محمد الألفي 18 سنة، محمد رضا زكي السيد 17سنة، عبد الله راضي عبد الله 22 سنة، يحيى حسن زكريا 25 سنة، مصابين كسور بالساقين وكدمات متفرقة بالجسد .

 

 


الشرقية

ديرب نجم

حادث مؤلم

وفاة معازيم



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