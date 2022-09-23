اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الاتصالات: كل مبادرات تكنولوجيا المعلومات متاحة بالمجان للمصريين

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:43 ص
وزير الاتصالات: كل مبادرات تكنولوجيا المعلومات متاحة بالمجان للمصريين عمرو طلعت
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرقمنة في مصر مرتبطة دائما بتطور التكنولوجيا في العالم، وأثرت جائحة كورونا إيجابيا فيما يخص اتجاه المواطن نحو الرقمنة.، مردفا: الهدف من المبادرات خلق جيلا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ينافس عالميا، لافتا إلى أن المبادرات متاحة بالمجان لكل المصريين.
 
 
أضاف عمرو طلعت خلال لقائه الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن منصة مصر الرقمية متاحة لكل المصريين في الداخل، ومن المستهدف تعزيزها لتصل إلى المصريين في الخارج.
 
بيّن وزير الاتصالات، أن البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية على قدر كبير من التقدم، لافتا إلى أن كل المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها عبارة عن منح مجانية، من أجل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الخارج والداخل.

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

مصر

مصر الرقميه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة