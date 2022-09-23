وزيرة التضامن تستعرض مع الوكالة الألمانية للتعاون استراتيجيات دمج ذوى الإعاقة

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ”، بحضور كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر ومسؤول قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وأنّا دوزه وباول هورسترس خبراء الحوكمة الإلكترونية والدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، والدكتورة مني أمين منسق برنامج "وعى".
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء رؤية الوزارة في تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية بشكل عام، فضلا عن الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادي لهم بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وفي كافة مناحي الحياة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة والمجلس القومي للإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وقد تم نقل تلك الخطة المتكاملة للمجلس القومي للإعاقة للقيام بمسئولية متابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات المختلفة.
وأكدت القباج على خطة الوزارة على تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بما يشمل التشريعات الخاصة بالإعاقة، والخدمات المتنوعة لهم، والقضايا التي تخصهم، وقنوات الدعم والمساندة، والخبراء في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى رسائل التوعية التي تدعم حقوقهم كما ذكرها القانون.
جانب من لقاء الوزيرة
لقاء وزيرة التضامن
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