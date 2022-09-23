هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 6.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.1%، يليه قطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%، 3.8%، 3.6%، 3.4%، 3.2%، على التوالي.

وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 3.1%، 1.5%، 1.1%، 0.7%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 9933.05 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2192.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.98% ليغلق عند مستوى 3127.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.93% ليغلق عند مستوى 12213.61 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 3447.28 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 687.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 436.8 مليار جنيه إلى 432.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.8 مليار جنيه إلى 129.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 568.6 مليار جنيه إلى 562.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.