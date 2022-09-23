نحلم بالثراء السريع.. اعترافات الزوجان المتهمان بالتنقيب عن الآثار بالإسكندرية

"نحلم بالثراء السريع" بهذه الكلمات اعترف شخص وزوجته بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما فى الإسكندرية، حيث تمكنا من حفر حفرة بأعماق كبيرة، إلا أن الشرطة داهمت المكان وضبطتهم.

وواصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين بمسكن ملك الزوجة الكائنة بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر على أعمال حفر، كما ضبط بحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.