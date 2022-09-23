نجاح جراحة إصلاح فتق إربي أيمن متضخم وفك انسداد معوي لمريض بمستشفى طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي في مدينة إسنا، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إصلاح فتق إربي أيمن متضخم ومختنق، وفك إنسداد معوي حاد والتصاق بالأمعاء لمريض، وذلك بتكلفة 300 فقط للعملية الواحدة.

البداية كانت بحضور المريض إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، وهو يعاني من آلام حادة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة، تقرر إجراء استكشاف بالبطن وتم تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات، وتم فك التصاق الأمعاء وإصلاح انسداد الأمعاء والفتق الإربي المتضخم، وخرج المريض من المستشفى إلى المنزل بصحة جيدة.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور هاني كامل حزين أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد أبو راية طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور إيهاب جاد استشاري التخدير، وبمشاركة طاقم التمريض الطبي سمر محمود وأحمد متولي، حيث يمكن الكشف بعيادة الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، يومياً ما عدا الجمعة من الساعة 8 صباحا ًوحتى الساعة 10 مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وكانت قد أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر بقيادة الدكتور أحمد شفيق مدير الفرع، عن افتتاح تشغيل عيادة "أمراض الدم" بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك في إطار سعي مستشفى طيبة التخصصي لزيادة الخدمات الطبية المقدمة، وإستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه بعيادة أمراض الدم يتم تشخيص و علاج العديد من حالات أمراض الدم مثل:- (الأنيميا بمختلف أنواعها - مرضى النزف والتجلط - أمراض النخاع العظمي مثل خلل النخاع وفشل النخاع العظمي وسرطانات الدم (الحادة و المزمنة) – الليمفوما - الورم الميلومي - خلل خلايا البلازما).