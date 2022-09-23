نجاة مؤقتة.. تأجيل إعدام أمريكى بالحقنة القاتلة بعد فشل الوصول إلى "عروقه"

كتبت ريم عبد الحميد

ألغى المسئولون فى ولاية ألاباما الأمريكية، تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة لرجل أدين عام 1999 فى جريمة إطلاق نار فى مكان العمل، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالوقت، وصعوبة الوصول إلى "أوردة" السجين، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقال جون هام، مفوض مراكز الإصلاح فى ألاباما، إن الولاية أوقفت الإعدام الذى كان مقررا لآلان ميلر، بعد أن قرروا أنهم لا يستطيعون إتمام الحقن بالحقنة القاتلة قبل الموعد النهائى المحدد فى منتصف الليل. واتخذ القرار فى الحادية عشر والنصف، وجاء إرجاء التنفيذ فى اللحظة الأخيرة بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من تمهيد المحكمة العليا الأمريكية الطريق لبدء الإعدام.

وقال هام إنه نظرا لضيق الوقت الناجم عن تأخر إجراءات المحكمة، تم تأجيل تنفيذ الإعدام، بعد اتخاذ قرار بأنه لم يتسنى الوصول إلى عروق السجين المدان بالتوافق مع البروتوكول الخاص بهم وقبل انتهاء صلاحية مذكرة الإعدام.

وأشار هام إلى أن الوصول إلى عروق السجين أخذ وقتا أطول مما توقعوا، ولم يعرف الفترة التى حاول فيها الفريق الوصول إلى الأوردة، لكنه أشار إلى ضرورة إتمام عدة إجراءات قبل أن يبدأ الفريق فى محاولة الربط. وتم إعادة ميلر إلى زنزانته العادية فى سجن فى جنوب ألاباما.

وجاء تأجيل الإعدام بعدما استغرق إعدام جو ناثان جيمس فى شهر يوليو الماضى أكثر من ثلاث ساعات لأن الولاية واجهت صعوبات فى الوصول إلى الوريد، مما أدى إلى اتهامات بأن الإعدام قد تم بطريقة سيئة.