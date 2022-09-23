اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تقليل الاغتراب.. برقم الجلوس اعرف نتيجتك من موقع التنسيق

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 10:51 ص
نتيجة تقليل الاغتراب.. برقم الجلوس اعرف نتيجتك من موقع التنسيق تنسيق - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يمكن طلاب الثانوية العامة من التعرف على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، حيث تم إعلان النتيجة على موقع التنسيق، وللتعرف على النتيجة يمكن الدخول على موقع التنسيق من خلال رقم الجلوس عبر الرابط التالى: www.tansik.egypt.gov.eg

 

وكان قد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن نتائج المرحلة الأخيرة لتحويلات تقليل الاغتراب، مساء أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك في حدود نسبة الـ10% المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.

 


تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصرية

التعليم العالى

نتيجة تقليل الاغتراب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الفرصة الأخيرة.. اليوم غلق باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:00 ص

الفرصة الأخيرة.. فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:31 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. توحيد الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة بنين وبنات.. انخفاض تنسيق اللغات والترجمة بسبب اختبارات القدرات.. فتح التحويل وتنسيق المتخلفين 22 سبتمبر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:11 ص

تنسيق الجامعات 2022.. غدا آخر موعد لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:00 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. توحيد الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة بنين وبنات.. انخفاض تنسيق اللغات والترجمة بسبب اختبارات القدرات.. فتح التحويل وتنسيق المتخلفين 22 سبتمبر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص

الكلام فى التريند على ايه.. درجة الحرارة تنخفض وفرص أمطار بالسواحل الشمالية.. وانضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر.. و96.15% لطب القاهرة.. ولغات وترجمة 59.21% بتنسيق جامعة الأزهر.. والنادى المصرى يغير لائحته

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة