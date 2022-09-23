نتيجة تقليل الاغتراب.. برقم الجلوس اعرف نتيجتك من موقع التنسيق

كتب ــ محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يمكن طلاب الثانوية العامة من التعرف على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، حيث تم إعلان النتيجة على موقع التنسيق، وللتعرف على النتيجة يمكن الدخول على موقع التنسيق من خلال رقم الجلوس عبر الرابط التالى: www.tansik.egypt.gov.eg

وكان قد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن نتائج المرحلة الأخيرة لتحويلات تقليل الاغتراب، مساء أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك في حدود نسبة الـ10% المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.