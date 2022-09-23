وأضاف ميقاتي، في تصريحات إعلامية له اليوم خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، أن كل اللقاءات التي عقدها في نيويورك تضمنت شرحا للوضع في لبنان والصعوبات التي يواجهها في كل القطاعات، موضحا أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد، موضحا أنه ركز خلال اللقاءات على أهمية هذا الاستحقاق، كما طلب دعم المسئولين بالاتصالات لاتمام هذا الاستحقاق.

وأوضح أن موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية استحوذ على حيز من البحث في لقاءاته، مؤكدا أن الموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات، وهناك بعض الخطوات الأخيرة ينتظر لبنان بشأنها بعض الأجوبة الرسمية.

وعن ملف الكهرباء قال ميقاتي: "نحن نبذل كل جهدنا لحل معضلة الكهرباء رغم العراقيل المتكررة التي تواجهنا، خاصة وإننا في لبنان نملك محطات الانتاج التي تتيح تأمين تغذية بمعدل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، ونحتاج فقط إلى الوقود، فنحن نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد، والبنك الدولي يريد مساعدتنا".