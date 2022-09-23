جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لمناقشة المستجدات المتعلقة بالخطة الامنية في القطاع المصرفي، وذلك في أعقاب قرار جميعة المصارف بلبنان أمس بتعطيل العمل بالبنوك إلى أجل غير مسمى لعدم وجود خطة أمنية لتأمين عمل البنوك بعد تكرار حوادث الاقتحام المسلح لعدد من أفرع بنوك بمناطق مختلفة بلبنان.



وطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف الجهات الأمنية بتفهم مطلب الاتحاد بضرورة توفير الأمن في جميع مراكز العمل خصوصا وأن التهديد باقتحام المصارف بقوة السلاح ما زال ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار الاتحاد - في بيان - إلى الخبر الصادر عن تجمع المودعين في المصارف اللبنانية، والذي دعا جميع المودعين على مهاجمة البنوك للحصول على أموالهم.



ودعا الاتحاد الأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي هذه التهديدات التي توتّر الأجواء العامة وتشجع على ارتكاب مخالفات للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي.



وجدد مجلس الاتحاد تأكيده ضرورة الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي، وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم، والتوقف عن إطلاق خطط تعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها.