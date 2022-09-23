قُتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية، اليوم الجمعة، بعد محاولتهم الهجوم على قواعد قوات الجيش الصومالي التي تتمركز في إقليم "جلجدود" وسط البلاد.
وذكر بيان لوزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الصومالية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن القوات الأمنية نفذت العملية وفقا لمعلومات استخباراتية تفيد بهجوم عسكري محتمل تنظيمه من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ مما دفع القوات إلى تنفيذ عملية انتشار واسعة في إقليم "جلجدود"، حيث نجحت القوات في استهداف المناطق المحددة.
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