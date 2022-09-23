وذكر بيان لوزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الصومالية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن القوات الأمنية نفذت العملية وفقا لمعلومات استخباراتية تفيد بهجوم عسكري محتمل تنظيمه من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ مما دفع القوات إلى تنفيذ عملية انتشار واسعة في إقليم "جلجدود"، حيث نجحت القوات في استهداف المناطق المحددة.