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قُتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية، اليوم الجمعة، بعد محاولتهم الهجوم على قواعد قوات الجيش الصومالي التي تتمركز في إقليم "جلجدود" وسط البلاد.