اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يؤدى صلاة الجمعة بدمنهور ويهنئ أهالى البحيرة بالعيد القومى

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:07 م
مفتى الجمهورية يؤدى صلاة الجمعة بدمنهور ويهنئ أهالى البحيرة بالعيد القومى جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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زار اليوم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مدينة دمنهور للمشاركة فى فاعليات العيد القومى لمحافظة البحيرة وكذلك أداء شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة  بدمنهور ثانى أقدم مسجد بأفريقيا. 
 
وشارك فى أداء صلاة الجمعة  الدكتور محمد أبو  زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 
 
وتأتى زيارة مفتى الجمهورية بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بنطاق المحافظة.
 
وكانت  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قد استقبلت  صباح اليوم بمجمع دمنهور الثقافي الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد أبو  زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة. 
 
وقدم مفتي الجمهورية التهنئة لشعب البحيرة العظيم بمناسبة العيد القومي الذى يحمل ذكرى تاريخية عظيمة تصدى فيها الأجداد من شعب البحيرة وأهالى رشيد الأبطال وحققوا الانتصار على حملة فريزر عام 1807، داعياً الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة .
 
جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (1)
جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (1)

جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (2)
جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (2)

جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (3)
جانب من مشاركة مفتى الجمهورية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (3)

مفتى الجمهورية يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (1)
مفتى الجمهورية يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (1)

مفتى الجمهورية يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (2)
مفتى الجمهورية يشارك فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة (2)
 
 

 


مفتى الجمهورية

محافظة البحيرة

دمنهور

العيد القومى البحيرة

مسجد التوبة



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