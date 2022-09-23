"معلومات الوزراء" يشارك بالمعرض الأول للكتاب من تنظيم أكاديمية ناصر العسكرية

كتبت هند مختار

يُشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بالمعرض الأول للكتاب الذي تُنظمه أكاديمية ناصر العسكرية العليا وذلك بمقر الأكاديمية في الفترة من 24 - 28 سبتمبر لهذا العام والذي يقام تحت شعار "القراءة أمن قومي"

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المركز دائما على توطيد الروابط الوثيقة مع المجتمع الأكاديمي، وتأكيده سعيه الحثيث إلى أهمية التواصل المجتمعي في إطار دوره المجتمعي والتوعوي وكذلك في صنع عملية القرار ومسيرته كأبرز مراكز الفكر الحكومية حول العالم؛ ويأتي ذلك أيضا في ضوء اهتمام المركز بتوطين أواصر التعاون مع مختلف جهات الدولة لنشر المعرفة بشتى الوسائل الداعمة للتثقيف والتنمية بأطياف متنوعة من الإصدارات والمنصات المتعددة التي ترسي مبادئ الإتاحة والشفافية؛ حيث يعرض المركز خلال الفعالية مجموعة مميزة ومختارة من إصداراته المتنوعة للتعرف على دوره البارز في الأمن القومي بالإضافة إلى أنشطته البحثية والمعلوماتية الثرية.. واستعراض مسيرته ودوره في مجابهة الأزمات والكوارث، وكذلك أحدث منتجاته المعرفية المتجددة على منصاته المختلفة لإثراء المجتمع المعرفي، كما يقوم المركز بتقديم شرح وافٍ لتطبيق المركز وما يقدمه من أخبار وتحليلات مختلفة، بالإضافة إلى شرح ما يقدمه بنشرته البريدية.