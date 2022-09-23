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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران دولية.. اليوم

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 10:09 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران دولية.. اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الاحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية سياحية أغلبها قادمة من الدول الأوربية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 1000 راكب، يتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم للمطار ونقلهم إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم .

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى منذ السبت الماضي حتي اليوم الجمعة ، استقبال المطار 101 رحلة طيران بينها 3 رحلات داخلية فقط و98 رحلة دولية سياحية .

وتبين أن خلال الأسبوع من وصلت 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و17 رحلة من ايطاليا، و17 من ألمانيا، و32 رحلة من التشيك، و18 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، و3 رحلات داخلية، ورحلة من لكسممبورج ورحلة من المجر واخرى من فرنسا، ورحلة من النمسا .



 


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