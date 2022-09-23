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مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:42 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط حادث - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي، بالقرب من محافظة المنيا، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي، ووجود ضحايا ومصابين على حدود محافظة أسيوط مع المنيا بالصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع الحادث، ووفاة 6 أشخاص، بينهم طفلان، وتم التحفظ عليهم بمستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا.

تحرر المحضر اللازم وجار رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.


 


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