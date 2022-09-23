اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:55 م
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مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:25 م
مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى اتجاه أسيوط أمام دخلة وادي الريان وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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