مرحبا سيد الفصول.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى ومميزات الفصل

كتب ــ محمود راغب

يحل علينا فصل الخريف الملقب باسم "سيد الفصول" ، فلكياً اليوم الجمعة الموافق 23/9/2022 في تمام الساعة 3:03:41 صباحاً بتوقيت مصر تقريبا، فيما أشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها عن أبرز مميزات الاعتدال الخريفى من حيث الظواهر الجوية والفلكية:

ـ يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي.

-يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي. الأرضية.

- تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

- تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي.

- تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي .

- تكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

- تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- مدة فصل الخريف هي 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.