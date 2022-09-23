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مرحبا سيد الفصول.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى ومميزات الفصل

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:17 م
مرحبا سيد الفصول.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى ومميزات الفصل فصل الخريف
كتب ــ محمود راغب

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يحل علينا فصل الخريف الملقب باسم "سيد الفصول" ،  فلكياً اليوم الجمعة الموافق 23/9/2022 في تمام الساعة 3:03:41 صباحاً بتوقيت مصر تقريبا، فيما أشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها عن أبرز  مميزات الاعتدال الخريفى من حيث الظواهر الجوية والفلكية:

ـ يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي.

-يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي. الأرضية.

- تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

- تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي.

تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي .

- تكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

- تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- مدة فصل الخريف هي 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.


الخريف

فصل الخريف

الاعتدال الخريفى

الأرصاد



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