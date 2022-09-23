محافظ قنا يعلن تنظيم قافلة طبية بمركزى فرشوط ونقادة.. الأربعاء والخميس

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنظيم قافلة طبية موسعة، ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادى ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.



وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب جامعة جنوب الوادى، مضيفا أنه من المقرر تنظيم القافلة على مدار يومين، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجارى بالوحدة الصحية بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، ويوم الخميس الموافق 29 سبتمبر بالوحدة الصحية بكوم الضبع بمركز نقادة.



وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين ، وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية مجانا، في العديد من التخصصات والتي تشمل (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري)، وذلك تحت إشراف الأساتذة المختصين بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

