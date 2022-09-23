محافظ دمياط تُعلن إدراج أعمال رفع كفاءة الطرق بخطة وزارة النقل ضمن حياة كريمة

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إدراج وزارة النقل لمشروعات رفع كفاءة طرق رئيسية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مشيرة إلى أن تلك الخطة تتضمن طريق " دمياط/ السواحل / كفر البطيخ " بطول 5كم و أيضا طريق 18" السوالم / ميت أبو غالب/ كفر سعد " بقطاعاته الثلاث بإجمالى أطوال 15 كم وذلك بنطاق مركز كفر سعد.



أشارت "محافظ دمياط " إلى أن الأعمال ستجرى من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك فى إطار خطة وجدول زمني تم اعداده مسبقًا، نظرا لأهمية وحيوية تلك الطرق وربطها لعدد من المناطق ، لافتة الى أن ذلك يأتى استكمالا لما يستهدفه المشروع القومى العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية، والارتقاء بمستوى كافة الخدمات بها.



ووجهت "محافظ دمياط "، الشكر إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعمه الدائم للمحافظة وتلبية مطالبها، منوهة إلى أن الوزارة قد وافقت على تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لعدد من شبكات الطرق بالمحافظة.







