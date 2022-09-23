محافظ المنوفية: تحصين ما يزيد عن 308 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت في 14 يوليو الماضى لتوفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة ، حيث تم تحصين ما يزيد عن 308 ألف و632 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة وحتى الآن وبنسبة تغطية تجاوزت الـ (80%) ، وأكد المحافظ على استمرار الحملات التوعوية بأهمية التحصين في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها لزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.

وفيما يخص تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة، أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه خلال الفترة من 9 وحتى 23 سبتمبر الحالى تمت الموافقة على استخراج 49 ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، وعمل معاينات لعدد 102 مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع , مناحل , محلات) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يقرب من9 ألاف فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وعلى صعيد آخر وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالاستعداد المبكر لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه قد أصدر تكليفات مشددة برفع درجة التأهب بكافة الإدارات والوحدات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتطهير كافة الترع والمصارف العمومية والمساقى الخصوصية بنطاق المحافظة لاستيعاب كميات الأمطار ، فضلا عن وضع خطة محكمة لتأمين مخازن الأسمدة ووحدات منظومة كارت الفلاح وتعميم توصيات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بخصوص التدابير الاحترازية الواجب على مربي الثروة الحيوانية اتباعها لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال فصل الشتاء.