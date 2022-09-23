محافظ الدقهلية يحيل 79 محضرا بمخالفات متنوعة للنيابة العامة.. اعرف التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي الاسواق والمحلات والمخابز اسفرت عن تحرير 79 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتي تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن ميت غمر و شربين والمنصورة وطلخا ونبروه وتمي الأمديد وقال انه بالتنسيق مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري تم المرور علي محلات الجزارة و ان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن

23 محضر نقص وزن و2محضر مواصفات و8محاضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (446 شيكارة). و1محضر عدم وجود قائمة و2محضر توقف بدون إذن .

و1محضر عدم وجود ميزان حساس و2 محضر تجميع دقيق والكمية المضبوطة (10 شكائر) و24محضر عدم اعلان عن الاسعار و7 محاضر عدم حمل شهادةصحية. و1محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر ) و2محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و1 محضر تجميع سلع مدعمة و1محضر أوكازيون بدون ترخيص و3محاضر ذبح خارج السلخانةو1 محضر بيع بأزيد من السعر (أرز أبيض) و2 محضر سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمي واضاف انه تم التحفظ على 29 شيكارة دقيق مدعم و2طن دواجن و 126 كجم أرز أبيض و 45 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.