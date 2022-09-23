محافظ أسوان: فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمن مضى 60 عاما على التحكير

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فتح الباب أمام تلقى طلبات تقنين وضع اليد بالنسبة لأصحاب المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة ، والذين مضى على التحكير أو الربط الخاص بهم 60 عاماً للسير فى إجراءات تمليك الأرض لهم فى موعد غايته نهاية ديسمبر القادم بجميع مراكز ومدن المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للأسر والمواطنين البسطاء.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى ، أن ذلك جاء حفاظاً على أملاك الدولة ، والحد من التعديات مستقبلياً ، وهو الذى يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتلبية مطالب المواطنين بعد معاناة لسنوات من عدم تحقيق الإستقرار لهم .





