متهم يعترف بالنصب على الشباب بزعم تعينهم بوظائف حكومية فى محافظة سوهاج

أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعينهم بوظائف حكومية فى تحقيقات النيابة أنه وراء تزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات من خلال تطبيقى (الواتس آب – تيليجرام) واستخدام محافظة إلكترونية لاستقبال تحويلات مالية.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بطاقة رقم قومى بإسمه – كارنيه بإسمه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول)، كما تبين قيامه بإستئجار إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة واتخاذها وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات التى تستخدم فى عمليات التزوير، أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات – عدد من الأوراق والمستندات والمحررات المزورة والمعدة للتزوير – الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام وإصطناع المحررات المزورة - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على برامج وصور ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين عملائه تؤكد على نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.