متهم يعترف أمام مباحث القاهرة: "اختلقت سرقة المخزن لإبعاد الشبهة عنى"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بإختلاقه لواقعة سرقة مخزن تابع لإحدى الشركات فى مدينة نصر، عن طريق 4 اشخاص وهى رواية بخلاف الحقيقة حيث قال المتهم بإنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة كأمين مخزن، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة أجهزة التكييف الموجودة بداخله واستيلائه على المسروقات المشار إليها.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه قام بسرقة الأجهزة على فترات والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب شركة لأجهزة التكييف - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وعقب علمه بوجود جرد على المخزن عمله قام باختلاق الواقعة خشية مساءلته قانونًا، وتم استهداف الأخير وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة ملكه، كما عُثر بداخلها على ( 15 جهاز تكييف من المُستولى عليهم).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بشأن واقعة سرقة من داخل مخزن إحدى شركات أجهزة التكييف كائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (أمين مخزن الشركة محل البلاغ - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وقرر بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل بالترجل منها والدخول للمخزن وتهديده بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتقييده والاستيلاء على (42 جهاز تكييف) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة إدعاءات المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، بأقوال المتهم أيدها، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى – فيزا كارت لأحد البنوك مودع بها مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة) بمسكنه وباستدعاء مالك الشركة محل البلاغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.