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لوحات وعبارات تبجل المعلم على واجهة وجدران مدارس شمال سيناء.. صور

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:00 ص
لوحات وعبارات تبجل المعلم على واجهة وجدران مدارس شمال سيناء.. صور كتابة عبارات تبجل دور المعلم
شمال سيناء ـ محمد حسين

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وجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بنشر لوحات وكتابة عبارات تبجل دور المعلم على واجهة وجدران المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه فى هذا السياق بدأت بكل المدارس نشر اللوحات والعبارات تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكون الواجهة الرئيسية لوحة تحمل عبارات "قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا"، "نحن شركاء فى بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع".

وأضاف أنه يجرى فى مدارس شمال سيناء تنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر، وفكرة ترشيد المياه بالتكنولوجيا الحديثة وإضاءة المدارس الرسمية وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه فى إطار استقبال العام الدراسى الجديد تم إخطار كل المدارس بتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتى تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس، وتعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع تعزيزالاهتمام بالجوانب السلوكية، والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها،  بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، وتوفيركافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق، داخل المدارس، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن خلق أجيال واعية، ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل.

وتهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، وعقد لقاءات دورية بين مديري المديريات، والإدارات والمدارس مع أولياء الأمور، يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التأكيد على الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة (من الطلاب، والمعلمين، والإداريين)، والعمل على تـوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس، وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونظافة المدارس من الداخل والخارج، والتوسع في المساحات الخضراء، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، والالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

اوحات تبجيل للمعلم
اوحات تبجيل للمعلم

 

لوحة على واجهة مدرسة بالعريش
لوحة على واجهة مدرسة بالعريش

 

 


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