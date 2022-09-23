لجنة معاينة للمرافق بمنطقة مزلقان الحسينية في الزقازيق تمهيدا لإنشاء كوبرى علوى

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال اللجنة المشكلة لمعاينه موقع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الحسينية بمدينة الزقازيق للوقوف على الحالة العامة للمرافق واتخاذ اللازم طبقاً للمخطط المبدئى والتصوير الهندسى لتنفيذ الكوبرى بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه.



أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء الكوبرى إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان وفك الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق وتحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس / الزقازيق.



ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن اللجنة المشكلة من إدارة نظم معلومات البنية التحتية والشركة المنفذة للمشروع وممثلين عن المرافق والجهات المعنية انتقلت على الطبيعة لموقع انشاء الكوبرى وعمل المجسات اللازمة للكشف على المرافق من ( كهرباء – تليفونات – غاز – مياه شرب – صرف صحي) لنقل التعارض منها مع خط سير الكوبرى وذلك لخدمة المنطقة وللمساهمة فى تقليل الكثافات المرورية بها.



أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع فى إنشاء كبارى علوية وأنفاق مشاه جديدة تُساهم فى توفير الوقت والجهد على المسافرين وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.