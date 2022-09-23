كيف يمكنك تقليل خطر إصابتك بأنفلونزا المعدة؟

على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على تجنب هذه الفيروسات تمامًا ، إلا أنه يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر ، خاصة إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بفيروس في المعدة، وفقا لما نشره موقع healthline
نصائح لتجنب انفلونزا المعدة
اغسل يديك بشكل متكرر:
اغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاض ، قبل تناول الطعام أو التعامل معه ، وبعد لمس الأسطح أو الأشياء التي قد تحتوي على فيروسات.
حافظ على نظافة الأسطح:
ركز على الأسطح عالية اللمس ، مثل مقابض الأبواب ومقابض الأجهزة وأجهزة التحكم عن بُعد ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل.
التطهير المستمر:
إذا عانى شخص ما في منزلك من القيء أو الإسهال بسبب أنفلونزا المعدة ، فقم بتطهير المنطقة وتنظيفها جيدًا بعد ذلك. يستخدم من 5 إلى 25 ملاعق من المبيض لكل جالون من الماء أو منظف منزلي آخر معتمد للفيروسات مثل نوروفيروس.
تدرب على سلامة الغذاء:
اغسل جميع المنتجات الطازجة قبل تناولها، تأكد من طهي جميع الأطعمة لدرجة الحرارة المناسبة قبل تناولها. احرص دائمًا على التعامل مع الطعام أو تحضيره على سطح نظيف.
نظف الملابس المتسخة:
إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بأنفلونزا المعدة ، فقم على الفور بتنظيف الملابس أو الفراش أو المناشف المتسخة على الفور. اغسليها بمنظف وماء ساخن واستخدمي مجفف ملابس.
احصل على التطعيم إذا استطعت:
يوجد لقاحان متاحان للمساعدة في الوقاية من عدوى الفيروسة العجلية عند الرضع. من المستحسن أن يتلقى الأطفال الجرعة الأولى من اللقاح بعمر 15 أسبوعًا وجميع جرعات اللقاح في عمر 8 أشهر.
كيف يمكنك منع انتشار أنفلونزا المعدة ؟
إذا كنت تعاني حاليًا من أنفلونزا المعدة ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمنع انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين.
كيفية منع انتشار فيروسات أنفلونزا المعدة؟
اغسل يديك جيدًا: هذا مهم بشكل خاص بعد استخدام الحمام وإذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء.
ابق في المنزل: خطط للبقاء في المنزل من العمل أو المدرسة لمدة يومين على الأقل بعد انحسار الأعراض.
إبقاء المسافة الخاصة بك: تجنب الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة. وهذا يشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .
لا تشارك: تجنب مشاركة أشياء مثل أواني الأكل ، أو أكواب الشرب ، أو الهواتف ، أو المناشف أثناء المرض ولعدة أيام بعد أن تهدأ الأعراض.
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