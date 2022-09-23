قيادات التأمين الصحى الشامل بالأقصر يشرحون مزايا المنظومة بمجلس الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتم فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الندوات التثقيفية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، وذلك بعقد ندوة تثقيفية حول التعريف بالمنظومة بمقر مجلس مدينة الطود، تحت شعار "تأمين صحي شامل لكل المصريين"، وذلك في ضوء توجيهات المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتنفيذاً لتعليمات المدير التنفيذي للهيئة لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع، على عقد ندوات تثقيفية ولقاءات جماهيرية بالمدن والقرى بالأقصر، وزيادة الوعي لدى المواطنين ورصد كافة العقبات التي تواجه المستفيدين والعمل على حلها.

ورحب المهندس خالد عطيتو سكرتير مجلس مدينة الطود، بالحضور من ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووحدة تكافؤ الفرص والحضور من ممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني ومشايخ قرى مركز ومدينة الطود وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي بداية الندوة قال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي وإلزامي لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويتم تطبيقه على مراحل وتم اختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم محافظات:- "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان".

وتابع الدكتور أحمد عطيه، أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي المسئولة عن تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن ثلاث هيئات:- "هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية"، موضحاً دور كل هيئة داخل المنظومة وشرح مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات، وطرق الإستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة، ودور إدارة المستفيدين بالتنسيق لتلقي الخدمات خارج وحدات الرعاية بالقطاع الحكومي والخاص.

وأكد عطية خلال الندوة، على أن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية، وذلك وفقاً للقانون مع إعفاء غير القادرين من سداد الإشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل، وذلك لاستدامة الخدمات وشرح آلية تسديد الاشتراكات.

فيما ناشد أحمد أمين مدير العلاقات العامة، إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية، مؤكداً على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ودور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الفعال في التواصل مع المنتفعين وتذليل كافة العقبات والمشكلات.

وحضر فعاليات الندوة بمدينة الطود، كل من المهندس خالد عطيتو سكرتير مجلس مدينة الطود نائباً عن رئيس المدينة، والدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام والمشرف على حملات التوعية بالتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو سليم مدير مركز طب أسرة الطود بهيئة الرعاية الصحية، والمهندسة فاطمة حلمي وكيل وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر نائباً عن المهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومحمود جابر مدير الوحدة، والتنسيق للندوات التوعوية من سماح أحمد ورأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالأقصر.

وفي نهاية الندوة قام الدكتور أحمد عطية والدكتور عمرو سليم بالرد على التساؤلات والشكاوى التي تواجه أهالي المدينة والقرى التابعة لها عند تلقي الخدمة الصحية، ومعاناة المنتفعين داخل وحدات طب الأسرة بالطود ومركز طب الأسرة، وتضررهم من صرف أدوية بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى قوائم الانتظار بالمستشفيات وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالات المرضى بسبب الإنتظار لأيام حتى يتم عرض المريض على خدمة الأخصائي وتوقف السيستم داخل الوحدات الصحية، كما طالب الأهالى بتوفير خدمة الطوارئ والإسعافات الأولية على مدار اليوم وتوفير الأمصال بكافة أنواعها.



الاستماع لمطالب أهالى الطود حول التأمين الصحى الشامل



قيادات فرع التأمين بالأقصر يشرحون مزايا المنظومة بالطود