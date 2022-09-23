فقدان 23 مواطنا صينيا إثر انقلاب قارب قبالة سواحل كمبوديا

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أفاد مسئول كمبودى اليوم /الجمعة/ بفقدان 23 مواطنا صينيا إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه قبالة ساحل مدينة "سيهانوكفيل" الكمبودية.



ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري - في نشرته الإنجليزية عن المتحدث باسم الإدارة المحلية خينج فياروم قوله - إن القارب كان يحمل على متنه 41 صينيا عندما حدث به أعطال قبالة ساحل المدينة، مضيفا أنه تم إنقاذ 18 شخصا فقط ممن كانوا على متن القارب.



وفي ظل ورود تقارير متزايدة بشأن تهريب عمال صينيين أو الإتجار بهم للعمل في المدينة بشكل غير قانوني، أشار فياروم إلى أن الشرطة الكمبودية تستجوب من تم إنقاذهم بينما تستمر عمليات البحث عن المفقودين.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة "سيهانوكفيل" الساحلية التي كانت في السابق مدينة صيد هادئة قد تحولت بفضل استثمارات صينية خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت تضم فنادق وعشرات الكازينوهات.