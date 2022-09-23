غلق محل أسماك وتحرير 28 محضرًا في حملة مسائية مكبرة بوسط الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 120 حالة إشغال وتحرير 28 محضر غلق محل أسماك بدون ترخيص، ورصد 3 حالات إتلاف رصيف وأسفلت بمعرفة إدارة الطرق بالحي وجاري عمل مقايسة اتلافات تمهيدًا لعمل محاضر.

قادت الحملة، عزة سعد رئيس حي وسط، ورافقها يحيي زكريا، سكرتير عام الحي والإدارات المعنية، وذلك في إطار خطة المرور الشهرية للتفتيش على المطاعم؛ والكافيهات، والمقاهي، والمحلات، والصيدليات بالحي.

وأسفرت الحملة، عن تحصيل مبلغ 20 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة الإجراءات الاحترازية، ومخالفة القرار 17 لسنة 2019 بمعرفة إيرادات حي وسط، وتم غلق محل اسماك لعدم وجود تراخيص، ورصد 3 حالات إتلاف رصيف وأسفلت بمعرفة إدارة الطرق بالحي وجاري عمل مقايسة اتلافات تمهيدًا لعمل محاضر، وتحرير 7 محاضر صحة 2 ومحضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وكذلك تحرير 4 محاضر لمخالفى قانون البيئة بمعرفة شئون البيئة بالحي، وتحرير 2 محضر تمويني لعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 8 محاضر أمن صناعي، ورفع 120 حالة إشغال + 39 شيشة وتم اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.