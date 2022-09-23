غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث اليوم وإعادة فتحها غدا

كتب سيد الخلفاوى

تغلق الهيئة القومية للانفاق اليوم، الجمعة، محطة مترو العتبة بالخط الثالث للمترو، وذلك لمدة يوم واحد فقط، على أن يتم إعادة فتحها غدا السبت، بشكل طبيعى، وذلك ضمن الاستعداد لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

من جانبها، أعلنت شركة "آر إيه تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، نظرا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث، سيتم إغلاق محطة العتبة، ليوم واحد فقط وذلك اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022.

وأكدت الشركة أنه ستكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث طوال ساعات العمل اليوم الجمعة، بتوجيهات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت أن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 بشكل طبيعي ومنتظم، بالإضافة للاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث.