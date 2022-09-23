عون يوجه بتوفير كافة التسهيلات لأسر ضحايا المركب اللبنانى الغارق بسواحل سوريا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة المختصة توفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين نتيجة حادث غرق مركب لبناني يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرطوس بسوريا.
وأكد عون حرصه على متابعة التفاصيل التي وردت إليه حول حادثة غرق المركب اللبناني قبالة جزيرة ارواد بسوريا، موضحة أن المركب كان على متنه عدد من الأشخاص، من لبنانيين وغير لبنانيين، وأدى الى غرق عدد كبير منهم.
وأفادت بأن الرئيس اللبناني أطلع على آخر المعطيات حول عمليات الإنقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا.
وارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا إلى 81 قتيلاً حتى الآن.
وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس (شمال غرب) بعد ظهر أمس الخميس.
وتم حتى الآن إنقاذ 20 شخصاً من ركاب القارب المنكوب ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج. وأوضحت السلطات السورية أن معظم الناجين يتلقّون مساعدة بواسطة الأوكسيجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة.
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