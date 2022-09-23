عون يوجه بتوفير كافة التسهيلات لأسر ضحايا المركب اللبنانى الغارق بسواحل سوريا

إيمان حنا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة المختصة توفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين نتيجة حادث غرق مركب لبناني يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرطوس بسوريا.

وأكد عون حرصه على متابعة التفاصيل التي وردت إليه حول حادثة غرق المركب اللبناني قبالة جزيرة ارواد بسوريا، موضحة أن المركب كان على متنه عدد من الأشخاص، من لبنانيين وغير لبنانيين، وأدى الى غرق عدد كبير منهم.

وأفادت بأن الرئيس اللبناني أطلع على آخر المعطيات حول عمليات الإنقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا.