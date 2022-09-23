عون: حققنا تقدمًا فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

إيمان حنا

أوضح الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن تقدماً تحقق فيما يخص مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، معرباً عن أمله فى الوصول إلى اتفاق يُمكن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبنانى، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون على أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال تعذر انتخاب الرئيس، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على التوازن الوطنى فى كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة. وفق بيان لرئاسة لبنان.

ولفت عون إلى الأزمة الحكومية التى تمر بها بلاده، مشددا على أنه يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة.

و جدد عون التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن قانون الموازنة للعام 2022 ينتظر اقراره فى مجلس النواب الذى اعيد اليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح اكثر تطابقاً مع المعايير الدولية.