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ضياء رشوان: تلقينا 15 ألف مقترح للحوار الوطنى ويتم تصنيفها الآن

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:27 م
ضياء رشوان: تلقينا 15 ألف مقترح للحوار الوطنى ويتم تصنيفها الآن ضياء رشوان
كتب: أحمد قنديل

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كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، آخر مستجدات الحوار الوطني، موضحًا وصول عشرات الآلاف من طلبات المشاركة في الحوار الوطني، وما يقرب من 15 ألف مقترح.
 
وقال رشوان خلال تصريحات تليفزيونية، يتم الآن تنصيف المقترحات بغرض التواكب مع اللجان النوعية والمحاور الثلاثة الرئيسية وهى: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
 
وأضاف رشوان، طرحنا في الاجتماع الثامن قضية هامة وهي دعوة الكيانات السياسية والنقابية والأهلية بأكملها من خلال مشاركات مجتمعية، نظرًا لتغطيتها مساحات مختلفة وكبيرة من الشعب المصري.

ضياء رشوان

رشوان

الحوار الوطني



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