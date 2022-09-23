اليوم السابع
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ضبط 2219 عبوة بن مجهولة المصدر في القاهرة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:17 م
ضبط 2219 عبوة بن مجهولة المصدر في القاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (المدير المسئول عن مخزن بُن - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من عبوات البن مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية، بقصد طرحه بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (2219 عبوة بن "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية").
 
وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

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