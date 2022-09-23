اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع فلاتر سيارات غير مرخص في المرج

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:06 م
ضبط مصنع فلاتر سيارات غير مرخص في المرج حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل فلاتر سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة المرج - له معلومات جنائية) لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها -على خلاف الحقيقة- وعُثر بداخل المصنع على (3000 فلتر معد للتوزيع –1000 فلتر مجهز معد للرش والطباعة تمهيداً للتغليف والتوزيع – 47 فلتر هواء معد للتوزيع – 10 آلاف علبة كرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" –50 شبلونة طباعة يدوية – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط .. اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة إستخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات امنية

اخبار الحوادث

الغش التجارى

عقوبة الغش التجارى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة