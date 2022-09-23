اليوم السابع
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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطري بالغربية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:26 ص
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطري بالغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.
 
وأسفرت الحملة  عن ضبط  266 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.
 
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 19 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
 
 
 
الحملة
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جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 


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