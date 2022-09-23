ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الإدارة العامة لمكافة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (شخص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالى تخصص فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج أو العمل بكبرى الشركات بالبلاد ، حيث قام بإنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى لإلحاق العمالة كائن مقرها بمنطقة العمرانية بالجيزة.. وعثر بمقر الشركة على (إستمارات تعيين بوظائف بإسم الشركة - كمية من صور لمستندات خاصة بالمجنى عليهم عبارة عن "جوازات سفر - بطاقات رقم قومى - شهادات ميلاد - شهادات تخرج – شهادات خبرة") وأمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم وبسؤاله قرر قيام المتهم بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت زعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك.

كما تم ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بإستغلال طبيعة عملها كونها المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائن مقرها بمنطقة العجوزة بالجيزة.. وممارسة نشاط إحتيالى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، أمكن الإستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول– دون الوفاء بذلك.

بمواجهة المتهمَين بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.