زيلينسكى يطالب ألمانيا بتزويد كييف بالدبابات

وكالات

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ألمانيا بألا تنظر إلى الحلفاء، وأن تكون قدوة لهم في تزويد كييف بالدبابات والأسلحة.

وقال زيلينسكي لصحيفة "بيلد": "أود أن أناشد ألمانيا... أنتم دولة مستقلة، إذا كنتم مستعدين لإنقاذ الناس.. فامنحونا الدبابات.. إذا كنتم لا تريدون ذلك فهذا رأيكم لكن بعد ذلك لا تقولوا إنه يجب على الولايات المتحدة منحنا الأسلحة أولا، ثم بولندا.. كلا، يجب على الجميع تحمل المسؤولية، بالنسبة لنا الدبابات تعني إنقاذ المزيد من الأرواح".

وأضاف أن أوكرانيا ممتنة لألمانيا على دعمها العسكري والمالي، ولكن "لكي تنتصر"، فهي بحاجة إلى المزيد.

وتابع: "بريطانيا قدمت لنا الكثير، والولايات المتحدة قدمت لنا الكثير، ولسنا بحاجة إلى مقارنة أنفسنا بالدول الأخرى، لقد قدمت لنا ألمانيا معدات جيدة جدا، ونحن ممتنون لهم على الدعم المالي.. ونحن لا نقارن هذا الدعم بدعم الدول الأخرى.. على العكس تماما، تحتاج ألمانيا إلى أن تكون قدوة للآخرين من خلال توفير الدبابات.. هي أقوى اقتصاد في أوروبا، لذلك يمكنها أيضا أن تكون مثالا جيدا".